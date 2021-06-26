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Происшествия

Въехавший в ворота посольства РФ белорус находился под наркотиками

22:53, 26 июня 2021
Фото: Telegram/УГАИ ГУВД Мингорисполкома

Водитель въехавшего в ворота посольства России в Белоруссии автомобиля находился в состоянии наркотического опьянения. Об этом сообщает УГАИ ГУД Минска в своём Telegram-канале. 

Ранее сообщалось, что 35-летний мужчина на полном ходу въехал в ворота дипведомства, после чего выбежал из автомобиля и перелез через забор на территорию посольства, где и был задержан.

По предварительной информации, нарушитель во время происшествия находился в состоянии наркотического опьянения, — сообщает ведомство.

Ранее сообщалось, что в Ленобласти годовалый ребёнок выполз на проезжую часть.

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