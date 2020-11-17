Въехавший на машине в толпу людей пенсионер стал фигурантом уголовного дела

https://static.news.ru/photo/f0919866-2977-11eb-9177-fa163e074e61_660.jpg Фото: Калининград online/vk.com

Полиция возбудила уголовное дело в отношении пожилого водителя, который днём ранее на машине въехал в толпу людей в посёлке Холмогоровка Калининградской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.

70-летний пенсионер проходит фигурантом по ч. 1 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Повреждённый автомобиль изъят, назначено проведение автотехнических экспертиз.

Мужчину не стали задерживать, его отпустили домой с обязательством о явке. Установлено, что в момент ЧП он был трезв.

Инцидент произошёл 17 ноября в Зеленоградском районе, когда более полусотни местных жителей собрались на слушания по поводу строительства железной дороги через жилую зону. В какой-то момент пенсионер решил покинуть собрание и сел за руль своей машины. Однако перепутал педали. Легковушка протаранила толпу людей и врезалась в стену здания.

Как писал NEWS.ru, прокуратура и Следственный комитет проводят проверку обстоятельств ДТП. Пострадали восемь человек. По уточнённым данным, пять человек были госпитализированы, троим врачи оказали медицинскую помощь и назначили амбулаторное лечение.