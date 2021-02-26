Вечный огонь затопило растаявшим снегом в Петербурге

https://static.news.ru/photo/c84890ba-78a2-11eb-9949-96000091f725_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Вечный огонь в Красном Селе затопило растаявшим снегом. Резкое потепление в регионе привело к аварийной ситуации.

Огромные сугробы возле мемориала из-за плюсовой температуры превратились в не менее огромные лужи. Хлынувшая вода погасила Вечный огонь, сообщает РЕН ТВ.

На месте происшествия работает аварийная бригада компании «ПетербургГаз», работники производят откачку воды.

В столице из-за обильных снегопадов образовались полуметровые сугробы. Однако в ближайшие дни ожидается потепление, возможны дожди, которые вызовут таяние снега. В результате на дорогах сначала будет снежная каша, а потом — сильный гололёд, это может стать причиной аварий и транспортного коллапса, полагают эксперты.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в начале марта в Новосибирской, Кемеровской, Омской и Томской областях на смену морозам придёт весенняя погода. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По словам синоптика, температура воздуха в указанных регионах поднимется на 8–10 градусов выше нормы и «весна будет прослеживаться явно».