Вдове погибшего в ДТП с Ефремовым приходили «всучить деньги»

https://static.news.ru/photo/ef6572ce-b234-11ea-bf4e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Артем Пучков/РИА Новости

Неизвестные люди явились к вдове погибшего в ДТП с Михаилом Ефремовым Сергея Захарова и пытались вручить деньги. Об этом рассказал адвокат родственников Александр Добровинский.

Неизвестные приезжали к несчастной женщине и пытались всучить ей деньги. Естественно, ничего не вышло, — пояснил он в интервью радиостанции «Говорит Москва».

По его словам, чтобы оградить пожилую женщину от подобных ситуаций в дальнейшем любые вопросы, касающиеся ДТП, будут решаться только через адвоката. Добровинский подчеркнул, что потерпевшими по делу были признаны трое. Это жена, брат и сын Сергея Захарова. Он напомнил, что никаких денежных компенсаций от Ефремова потерпевшие принимать не намерены.

ДТП с участием Ефремова произошло 8 июня. Автомобиль актёра врезался в фургон Lada, водитель которого скончался в больнице от полученных травм. Позднее экспертиза подтвердила, что в момент ДТП Ефремов был пьян. Ему грозит обвинение по части 4 статьи 264 УК, которая предусматривает для виновника аварии от 5 до 12 лет лишения свободы. Таганский суд отправил Ефремова под домашний арест.

Позже актёр записал видеообращение к семье погибшего. Он попросил прощения за случившееся и заявил, что готов оказать им материальную помощь.

Ранее адвокат Ефремова Эльман Пашаев заявил, что актёр не может выплатить родственникам Сергея Захарова 100 млн рублей, так как у него нет таких денег. Реальный размер ущерба ещё только предстоит обсудить с семьёй погибшего в ДТП водителя фургона, писал NEWS.ru.