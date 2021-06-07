Вдова продюсера Арцибашева рассказала, как ей плеснули кислотой в лицо

https://static.news.ru/photo/57f0a4a4-c6ce-11eb-a655-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Вдова продюсера Арцибашева Анжела Хачатурьян рассказала, как ей плеснули кислотой в лицо. Женщина утверждает, что это связано с судом по поводу кончины её мужа, передаёт Telegram-канал LifeShot.

Хачатурьян рассказала, что в переходе к ней якобы за помощью обратился мужчина в дорогом костюме. Женщина отметила, что он был в джинсах и тёмно-синей рубашке. В какой-то момент неизвестный ударил вдову продюсера, а после плеснул кислотой ей в лицо.

Мои глаза начали гореть. Первое, что я подумала — ну, всё, — поделилась женщина.

Пострадавшая уверена, что нападавший действовал по указке сотрудников элитной московской клиники, в которой умер её муж. 17 июня в суде будет рассматриваться иск к учреждению на 60 млн рублей, а Хачатурьян — одна из потерпевших.

Женщина считает, что Арцибашев скончался именно по вине врачей. По её словам, медики столичной клиники брали с пациентов и их родных огромные деньги, однако должной помощи не оказывали.

Ранее сообщалось, что житель Ставропольского края, который облил трёх девушек кислотой в Будённовске в 2017 году, признан судом виновным в преступлении и приговорён к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима.