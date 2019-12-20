https://static.news.ru/photo/9ecc7580-249d-11ea-b2c9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Жена погибшего на Лубянке сотрудника ФСБ Вильдана Мухтарова Диана находится в сложном психологическом состоянии. Супруга силовика шокирована случившимся и пока не понимает, как справиться с постигшим семью горем. Она рассказала, что у них остались трое детей — девочка семи лет и два мальчика в возрасте трёх лет.

Я сейчас не могу ни о чём говорить, тем более при детях. Пока ещё до конца не осознала случившееся. Не пришла в себя, сложно поверить, — заявила она в беседе с «Московским Комсомольцем».

По её словам, муж работал в ФСБ 12 лет. О его гибели первыми узнали родители, им позвонили с работы Вильдана и сообщили трагическую весть. Сама Диана призналась, что не знает, при каких именно обстоятельствах погиб её супруг.

Я даже не уточняла подробностей, как всё произошло. Поверьте, мне это всё совсем неважно сейчас. Да и потом, со временем, думаю, тоже детали мне будет не так важны. Суть одна — мужа никто не вернёт и никто не ответит за его гибель, — сообщила она.

Стрельба у здания ФСБ на Лубянке началась вечером 19 декабря. Зачинщиком перестрелки, по данным ФСБ, был 39-летний индивидуальный предприниматель из Подольска Евгений Мантюров, он был ликвидирован силовиками. Один представитель спецслужбы в результате ЧП погиб на месте, ещё четверо пострадали, также получил ранения гражданский. Позже, как сообщал NEWS.ru, один из раненых сотрудников ФСБ скончался.