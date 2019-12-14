https://static.news.ru/photo/e19a1bda-1f8c-11ea-8393-fa163e074e61_660.jpg Джейрахско-Ассинский музей-заповедник Фото: twitter.com/kenrussia

Неизвестные разрушили уникальные башенные комплексы в Джейрахско-Ассинском музее-заповеднике.

Случившееся обнаружил учредитель историко-географического общества «Дзурдзуки» Якуб Гогиев, который занимается мониторингом памятников истории. Он вызвал на место преступления сотрудников музея, они в свою очередь подали заявление в полицию, передаёт «Интерфакс».

Глава Джейрахского района Ахмед Льянов обратился к жителям района с просьбой помочь в установлении личностей вандалов. А историк рассказал, что выбитые башенные арки кто-то сложил внизу, из чего можно сделать вывод о планах вывезти их из заповедника.

Кто бы ни стоял за этим, это преступление ничтожной кучки подлых людей. Мы надеемся, что виновных найдут и они понесут заслуженное наказание, — сказал Льянов.

На территории Джейрахско-Ассинского музея-заповедника находятся 1858 объектов культурного наследия (125 ансамблей). К их числу относятся 78 объектов, включённых в госреестр памятников народов Россси, и 1780 объектов культурного наследия.

Как писал NEWS.ru ранее, в британском Бирмингеме вандалы пририсовали красные носы оленям, которых на стене ранее изобразил анонимный художник Бэнкси. Местные жители отметили, что местные граффитисты довольно быстро отреагировали на новый рисунок.