https://static.news.ru/photo/91b03e84-198c-11ea-8a64-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Гальперин/РИА Новости

Житель Якутска остался цел после падения в вентиляционную шахту с 10-го этажа. Жизнь ему спасли валенки.

Инцидент произошёл в одном из жилых домов по Сергеляхскому шоссе. Мужчина упал в шахту, пытаясь достать обувь, которую случайно уронил туда. Он пролетел около 28 метров и застрял в районе первого этажа вниз головой. Его крики о помощи услышали жильцы и вызвали спасателей.

Специалисты извлекли мужчину из шахты и передали медикам. По словам сотрудников службы спасения, падение пострадавшего смягчили валенки, а также сужение шахты, сообщает РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что в Москве бармен одного из заведений в Хамовниках в пьяном состоянии упал в шахту лифта с 10-метровой высоты. Он госпитализирован в тяжёлом состоянии.