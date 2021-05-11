Вахтёршу школы в Казани наградят за сопротивление стрелку

https://static.news.ru/photo/1a0b20f8-b254-11eb-8a9f-96000091f725_660.jpg Фото: vk.com/region_kazan116

Вахтёрша гимназии № 175 в Казани, которая оказала сопротивление 19-летнему стрелку и вызвала силовиков, будет награждена. Об этом в своём Telegram-канале сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Именно вахтёрша первой преградила путь злоумышленнику, оказала ему сопротивление и успела нажать тревожную кнопку, вызвав Росгвардию. Руководство Татарстана намерено представить эту отважную женщину к награде. Абсолютно заслуженно! — написал парламентарий.

Утром 11 мая произошло нападение на школу № 175 в Казани. По данным МВД и СК, нападавшим был 19-летний молодой человек. Его задержали и завели уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц». Различные источники утверждают, что им был Ильназ Галявиев, ранее учившийся в этой гимназии. Также рассматриваются версии о наличии у него сообщников.

В результате атаки погибли, по последним данным, девять человек, кроме того, 20 — получили ранения. 12 мая в Татарстане объявлено днём траура по погибшим.

Ранее сообщалось, что казанская гимназия находилась под охраной только вахтёрши. Замдиректора образовательного учреждения Галина Ухванова рассказала, что сотрудники частного охранного предприятия работали в гимназии около трёх лет назад. В текущем и прошлом учебных годах деньги с родителей на охрану не собирали.