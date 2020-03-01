https://static.news.ru/photo/2ff6f19a-5c23-11ea-b95a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jim West/imageBROKER.com/Global Look Press

Двенадцать вагонов с углём сошли с путей на перегоне Хилок — Жипхеген в Забайкалье. Возможна задержка пяти пассажирских поездов, следующих в этом же направлении.

В результате инцидента повреждены габариты двух путей, опора контактной сети. На место происшествия идут два восстановительных поезда, сообщает Пятый канал. Опаздывать могут полторы тысячи человек.

Ранее NEWS.ru сообщал, что на перегоне Тоннельный — Кундур-Хабаровский с рельсов сошли 18 вагонов с углём. Причины происшествия выясняются.