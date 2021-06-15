В жилом доме в Москве рухнул лифт

https://static.news.ru/photo/9a9817a4-cddd-11eb-a920-96000091f725_660.jpg Фото: Артем Геодакян/ТАСС

На северо-востоке Москвы в одном из жилых домов произошло обрушение лифта. Кабина упала с 13 этажа и стала причиной смерти одного человека, пишет Telegram-канал «112».

Мужчина ремонтировал лифт в многоэтажном доме, когда кабина сорвалась и упала с большой высоты. От полученных травм рабочий скончался до приезда скорой помощи.

По факту инцидента проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее рабочий, пострадавший на предприятии «Норникеля» в Норильске, умер в автомобиле скорой помощи. Он пострадал после обрушения пола галереи. В результате происшествия мужчина упал с высоты и получил различные травмы.