В жилом доме в Москве рухнул лифт

На северо-востоке Москвы в одном из жилых домов произошло обрушение лифта. Кабина упала с 13 этажа и стала причиной смерти одного человека, пишет Telegram-канал «112».
Мужчина ремонтировал лифт в многоэтажном доме, когда кабина сорвалась и упала с большой высоты. От полученных травм рабочий скончался до приезда скорой помощи.
По факту инцидента проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Ранее рабочий, пострадавший на предприятии «Норникеля» в Норильске, умер в автомобиле скорой помощи. Он пострадал после обрушения пола галереи. В результате происшествия мужчина упал с высоты и получил различные травмы.