В женском туалете Мариинского театра обнаружили скрытую камеру

В Санкт-Петербурге посетительница Мариинского театра обнаружила в кабинке женского туалета скрытую камеру. Беспроводная экшен-камера была установлена в нише для туалетной бумаги.
В эту нишу никто не заглядывал, поскольку рядом висел аппарат с салфетками. По словам петербурженки, она увидела камеру из-за того, что была на коляске и у неё был другой угол обзора. Девушка вытащила её и очень долго не могла понять, что это. Устройство было обмотано чёрным скотчем и издавало какие-то звуки.
О своей находке девушка сообщила охраннику. Тот взял девайс и исчез. Благодаря камерам видеонаблюдения выяснилось, что мужчина выбросил устройство в Крюков канал. Правоохранителям он сообщил, что просто испугался. В настоящее время в театре проводится внутренняя проверка. Руководство инцидент не комментирует,
Ранее директор департамента цифровой экономики университета «Синергия» Роман Солдатенков рассказал, что обнаружить спрятанную в помещении камеру можно имея под рукой лишь смартфон со встроенным фонариком или смартфон и отдельно фонарь (при отсутствии такового в гаджете), сообщал NEWS.ru.
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