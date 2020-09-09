В женском туалете Мариинского театра обнаружили скрытую камеру

https://static.news.ru/photo/afbf405a-f276-11ea-9794-fa163e074e61_660.jpg Фото: mariinsky.theatre/facebook.com

В Санкт-Петербурге посетительница Мариинского театра обнаружила в кабинке женского туалета скрытую камеру. Беспроводная экшен-камера была установлена в нише для туалетной бумаги.

В эту нишу никто не заглядывал, поскольку рядом висел аппарат с салфетками. По словам петербурженки, она увидела камеру из-за того, что была на коляске и у неё был другой угол обзора. Девушка вытащила её и очень долго не могла понять, что это. Устройство было обмотано чёрным скотчем и издавало какие-то звуки.

О своей находке девушка сообщила охраннику. Тот взял девайс и исчез. Благодаря камерам видеонаблюдения выяснилось, что мужчина выбросил устройство в Крюков канал. Правоохранителям он сообщил, что просто испугался. В настоящее время в театре проводится внутренняя проверка. Руководство инцидент не комментирует, пишет MASH на Мойке.

Ранее директор департамента цифровой экономики университета «Синергия» Роман Солдатенков рассказал, что обнаружить спрятанную в помещении камеру можно имея под рукой лишь смартфон со встроенным фонариком или смартфон и отдельно фонарь (при отсутствии такового в гаджете), сообщал NEWS.ru.