Семейство лосей разбило десятки машин в Подмосковье

В Зеленограде лоси устроили настоящее побоище. Животные забрели ночью в город и стали сметать всё на своём пути, сообщает Пятый канал.
В результате разгула дикого семейства
Ему очень плохо, тяжело дышит, возможно, от жары, — рассказала обнаруживавшая детеныша женщина.
На место происшествия выехали экстренные службы, полиция, а также специалисты из департамента природопользования. Однако вскоре лосёнок подал признаки жизни и убежал к родителям в лес.
На видео, снятом очевидцами, видно, как животное сначало лежит, тяжело дыша, а потом встаёт на ноги и несётся в сторону леса.
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