Семейство лосей разбило десятки машин в Подмосковье

В Зеленограде лоси устроили настоящее побоище. Животные забрели ночью в город и стали сметать всё на своём пути, сообщает Пятый канал.

В результате разгула дикого семейства пострадали десятки машин. Утром лоси сами ушли в лес, при этом забыв своего детёныша. Лосёнка с разбитой головой обнаружили местные жители. Предположительно, он получил травму, когда ночью врезался в трансформаторную будку.

Ему очень плохо, тяжело дышит, возможно, от жары, — рассказала обнаруживавшая детеныша женщина.

На место происшествия выехали экстренные службы, полиция, а также специалисты из департамента природопользования. Однако вскоре лосёнок подал признаки жизни и убежал к родителям в лес.

На видео, снятом очевидцами, видно, как животное сначало лежит, тяжело дыша, а потом встаёт на ноги и несётся в сторону леса.

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