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В здании посольства РФ на Филиппинах произошёл сильный пожар

20:21, 04 февраля 2022
В здании посольства РФ на Филиппинах произошёл сильный пожар Фото: Bureau of Fire Protection-Makati
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В здании российского посольства на Филиппинах 4 февраля произошёл крупный пожар. По предварительным данным пострадавших нет, последствия устраняются, об этом сообщил Департамент Ситуационно-кризисный центр (ДСКЦ) МИД РФ.

4 февраля в здании посольства РФ в Маниле произошло возгорание. На место происшествия оперативно прибыли машины пожарной службы, — говорится в Telegram-канале ДСКЦ. 

Первыми об инциденте сообщило филиппинское издание Rappler. На своём YouTube-канале была опубликована видеозапись пожара.

Ранее, в феврале прошлого года в одном из жилых кварталов Манилы вспыхнул пожар. В результате инцидента погибли пять человек. По данным спасателей, пожар повредил 300 жилых строений и коснулся примерно 600 семей. Пожару была присвоена 4-я категория сложности.

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