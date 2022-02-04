В здании посольства РФ на Филиппинах произошёл сильный пожар

Фото: Bureau of Fire Protection-Makati

В Новосибирске умерла 54-летня женщина, которую разорвали собственные собаки. Она была заводчицей питбулей. Несмотря на отсутствие свидетелей, следствие полагает, что женщина пыталась разнять дерущихся собак, об этом сообщает Сиб.фм.

Инцидент со смертельным исходом произошёл 30 января этого года в городе Тогучине Новосибирской области. Хозяйка собак пыталась разнять сцепившихся питомцев, однако, по информации следствия, поскользнулась в крови и упала на...