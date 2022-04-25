В здании аэропорта Владивостока обрушился потолок

В кафе, расположенном в Международном аэропорту Владивостока, обрушился потолок, сообщает РИА Новости. В пресс-службе авиаузла рассказали, что в момент обрушения в обеденной зоне пассажиров не было. После инцидента специалисты начали выяснять все обстоятельства случившегося.

Действительно, 24 апреля в одном из кафе произошло частичное разрушение поддерживающего профиля системы крепления потолка, — сказали в пресс-службе.

По предварительной информации, обрушение потолка не повлияло на работу аэропорта, он функционирует в штатном режиме. Также авиаузел принёс извинения за неудобства из-за сложившейся ситуации.

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