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Происшествия

В здании аэропорта Владивостока обрушился потолок

08:58, 25 апреля 2022
В здании аэропорта Владивостока обрушился потолок Фото: airport_vladivostok/vk.com
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В кафе, расположенном в Международном аэропорту Владивостока, обрушился потолок, сообщает РИА Новости. В пресс-службе авиаузла рассказали, что в момент обрушения в обеденной зоне пассажиров не было. После инцидента специалисты начали выяснять все обстоятельства случившегося.

Действительно, 24 апреля в одном из кафе произошло частичное разрушение поддерживающего профиля системы крепления потолка, сказали в пресс-службе.

По предварительной информации, обрушение потолка не повлияло на работу аэропорта, он функционирует в штатном режиме. Также авиаузел принёс извинения за неудобства из-за сложившейся ситуации.

Ранее несколько военнослужащих пострадали в Можайском районе Московской области при обрушении навеса в дислоцированной там воинской части. Из-за большого скопления снега рухнула кровля в курилке автопарка.

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