В Забайкалье задержали подозреваемого в изнасиловании ребёнка

Сотрудниками правоохранительных органов задержан 42-летний житель города Нерчинска, который подозревается в изнасиловании девятилетней девочки. В отношении него возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы, сообщается на сайте управления СКР по Забайкальскому краю.

Дело возбуждено по п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ (изнасилование потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста). Согласно его материалам, преступление было совершено 26 сентября. Мужчина изнасиловал девочку, обманом приведя её к себе домой.

После совершения преступления подозреваемый скрылся. Его задержали через два дня в одном из соседних районов. В ближайшее время следователи намерены обратиться в суд с ходатайством об аресте мужчины.

К настоящему времени сотрудники СКР осмотрели место происшествия и назначили проведение ряда судебных экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается.

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