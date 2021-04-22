В Забайкалье мужчина ранил школьницу в ногу из ружья

https://static.news.ru/photo/baced4a6-a3a6-11eb-9771-96000091f725_660.jpg Фото: pixabay.com

В Забайкальском крае задержан мужчина, который, как полагают следователи, ранил из ружья 10-летнюю девочку. На заднем сиденье его автомобиля нашли оружие, а на улице возле дома — гильзы, пишет «MK в Чите» со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД.

Незадолго до этого в полицию поступила информация из больницы о ребёнке с огнестрельным ранением. Врачи сообщили правоохранителям, что у юной пациентки травмирована нога. Вскоре сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого.

Стрелком оказался 45-летний житель города Нерчинска. Его доставили в отдел полиции.

Сейчас по факту инцидента проводится проверка. Правоохранительные органы выясняют причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее в Краснодаре два человека погибли и ещё трое пострадали в результате нападения вооружённого преступника на частный дом. Мужчина ворвался в здание, где получил отпор от хозяина. Оба и стали жертвами трагического инцидента.