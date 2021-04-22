В Забайкалье мужчина ранил школьницу в ногу из ружья

В Забайкальском крае задержан мужчина, который, как полагают следователи, ранил из ружья 10-летнюю девочку. На заднем сиденье его автомобиля нашли оружие, а на улице возле дома — гильзы, пишет «MK в Чите» со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД.
Незадолго до этого в полицию
Стрелком оказался 45-летний житель города Нерчинска. Его доставили в отдел полиции.
Сейчас по факту инцидента проводится проверка. Правоохранительные органы выясняют причины и обстоятельства произошедшего.
Ранее в Краснодаре два человека погибли и ещё трое пострадали в результате нападения вооружённого преступника на частный дом. Мужчина ворвался в здание, где получил отпор от хозяина. Оба и стали жертвами трагического инцидента.