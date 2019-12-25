https://static.news.ru/photo/6bc4a87e-2704-11ea-b86c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Двоим 18-летним жителям Агинского предъявлены обвинения в убийстве и расчленении 17-летнего юноши.

По данным пресс-службы СУ СКР по Забайкальскому краю, инцидент произошёл 11 декабря. По версии следствия, между знакомыми произошла ссора, в результате которой двое 18-летних мужчин избили своего несовершеннолетнего товарища, вывезли в лес, где нанесли ему многочисленные ножевые ранения.

Когда он умер, убийцы оставили тело на месте преступления и уехали, однако вскоре вернулись, чтобы избавиться от трупа. Топором они расчленили тело и спрятали его фрагменты.

В ходе допросов обвиняемые полностью сознались в содеянном. В данный момент расследование продолжается, передаёт « МК в Чите ».

Ранее NEWS.ru писал, что в гараже на улице Кржижановского Невского района Санкт-Петербурга его владелец обнаружил тело неизвестного мужчины. У трупа отсутствовала правая рука, а лицо было обезображено глубокими рытвинами.