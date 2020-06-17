В Южной Корее задержали четверых российских моряков

Четверо моряков из РФ задержаны в порту города Пусан за попытку провоза наркотиков на территорию Южной Кореи.
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Сотрудники службы безопасности заметили подозрительные действия неизвестных, которые пытались перекинуть пакет через ограждение. Правоохранительные органы раскрыли личность одного из задержанных — это 34-летний Сергей Бунин. В настоящее время моряков допрашивают.
Как писал NEWS.ru, в феврале 2020 года обвинение попросило суд островного государства Кабо-Верде приговорить российских моряков к тюремным срокам от 13 до 18 лет за контрабанду нескольких тонн кокаина. Судно ЕSER, шедшее под флагом Панамы в марокканский порт Танжер, было задержано в Кабо-Верде 1 февраля 2019 года. На его борту были обнаружены 260 тюков с наркотиком. Большинство членов экипажа были россиянами из Мурманска.
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