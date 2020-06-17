В Южной Корее задержали четверых российских моряков

https://static.news.ru/photo/6245b616-b0b7-11ea-8731-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press

Четверо моряков из РФ задержаны в порту города Пусан за попытку провоза наркотиков на территорию Южной Кореи.

Об этом сообщает агентство Newsis со ссылкой на службу безопасности гавани. Задержание произошло вечером 16 июня. Корейские официальные лица утверждают, что моряки пытались вынести в город пакет, в котором было около 18 граммов гашиша.

Сотрудники службы безопасности заметили подозрительные действия неизвестных, которые пытались перекинуть пакет через ограждение. Правоохранительные органы раскрыли личность одного из задержанных — это 34-летний Сергей Бунин. В настоящее время моряков допрашивают.

Как писал NEWS.ru, в феврале 2020 года обвинение попросило суд островного государства Кабо-Верде приговорить российских моряков к тюремным срокам от 13 до 18 лет за контрабанду нескольких тонн кокаина. Судно ЕSER, шедшее под флагом Панамы в марокканский порт Танжер, было задержано в Кабо-Верде 1 февраля 2019 года. На его борту были обнаружены 260 тюков с наркотиком. Большинство членов экипажа были россиянами из Мурманска.