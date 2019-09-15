https://static.news.ru/photo/32da432a-d7a9-11e9-9460-fa163e074e61_660.jpg Южно-Сахалинск Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

Уроженец Сызрани, которому в 90-х годах удалось избежать высшей меры наказания, задержан по подозрению в убийстве сотрудника Росгвардии в Южно-Сахалинске.

Конфликт между 51-летним подозреваемым и потерпевшим произошёл в ночь на 14 сентября у одного из магазинов города. По предварительным данным, силовик сделал замечание о курении в общественном месте нетрезвой женщине, она набросилась на росгвардейца, а её спутник стал снимать происходящее на мобильный телефон. Когда страж порядка попытался отнять гаджет, началась драка, во время которой потерпевший получил три ножевых ранения в область сердца.

Очевидцы произошедшего вызвали скорую помощь, однако врачам не удалось спасти сотрудника Росгвардии, передаёт astv.ru .

Как отмечает издание, в 1995 году напавший был приговорён к смертной казни, однако позднее расстрел ему заменили на 25-летний тюремный срок. Из мест заключения он освободился около года назад. Ему было запрещено покидать Южно-Сахалинск без разрешения правоохранительных органов и выходить из дома с 22:00 до 07:00.

Ранее News.ru писал, что в Самаре преступник напал на полицейских. Он нанёс им несколько ножевых ранений, а затем скрылся с места происшествия. Известно, что стражи порядка остались живы, им была оказана необходимая медицинская помощь. Злоумышленник, оказавший сопротивление при задержании, был объявлен в розыск.