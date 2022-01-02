В ЮАР загорелось здание парламента

В столице ЮАР, Кейптауне, произошёл пожар в здании парламента. Борьбу с огнём ведут несколько пожарных бригад, но пока им не удалось локализовать возгорание. Об этом сообщает портал News24 со ссылкой на главу городской пожарно-спасательной службы Джермейна Карелса.

Он рассказал, что информаций о пожаре поступила в аварийные службы утром 2 января. Возгорание достаточно сильное — на крыше здания плавится битум. Кроме того, в стенах появились трещины и есть вероятность обрушения.

Представитель комитета мэрии Кейптауна по безопасности Джей Пи Смит добавил , что пожар, предположительно, возник на третьем этаже здания, в офисных помещениях. Оттуда пламя распространилось в сторону спортзала и перекинулось на крышу. Он также подтвердил информацию о трещинах в стенах здания.

В тушении возгорания задействованы 36 пожарных. Пока им не удаётся справиться с огнём и они запросили подкрепление. Территория парламента оцеплена. Информации о погибших и пострадавших нет.

Комплекс парламента ЮАР состоит из трех зданий. Самое старое из них построено в XIX веке, новые — в 1920–1980-х годах. В них размещается Национальное собрание.

Ранее британские СМИ сообщали о пожаре в Вестминстерском дворце, где заседает парламент Соединённого Королевства. Они писали о дыме над дворцом и сработавшей пожарной сигнализации. Однако тревога оказалась ложной. Прибывшие на место пожарные установили, что журналисты приняли за дым поднимавшийся с крыши пар.