В Ярославской колонии погиб осуждённый

https://static.news.ru/photo/8f19c0a8-274d-11eb-b096-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Тело осуждённого исправительной колонии № 1 Ярославля было найдено под окнами здания на территории исправительного учреждения. Прокуратура региона проводит проверку.

Прокуратура Ярославской области организовала проверку в связи со смертью осуждённого, отбывавшего наказание в исправительной колонии № 1 УФСИН России по Ярославской области, — цитирует РИА Новости сообщение прокуратуры.

В ведомстве добавили, что ситуация поставлена на контроль прокурором области. Все материалы, в том числе и записи с камер, уже направлены на изучение. При наличии достаточных оснований будет возбуждено уголовное дело.

СМИ сообщают, что погибшим был экс-директор ООО «Соцпитание» Владимир Руденко. Он мог выпасть со второго этажа здания.

Руденко был приговорён в августе текущего года к трём с половиной годам колонии общего режима по статье о мошенничестве. Суд признал его виновным в хищении почти 13,7 миллиона рублей. На эту сумму пациентам Ярославской областной клинической психиатрической больницы не доложили в еду белковых добавок.

Как писал NEWS.ru, гражданина Украины Александра Шумкова, отбывающего тюремный срок в России, избил сотрудник колонии.

Бывший военнослужащий Шумков отбывает четырёхлетний срок в российской колонии общего режима за участие в экстремистской деятельности в составе организации «Правый сектор» (запрещена в РФ). Мужчина выполнял функции охранника лидера группировки Дмитрия Яроша.