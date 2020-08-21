В Ярославле из дома, где взорвался газ, идёт эвакуация

МЧС России сообщило о том, что в Ярославле идёт эвакуация из дома, где произошёл взрыв газа.
Инцидент произошёл 21 августа. Отмечается, что в жилом десятиэтажном многоквартирном доме произошло обрушение с пятого по третий этаж. Сейчас идёт эвакуация жильцов.
В Telegram-канале ведомства сообщили, что информация по пострадавшим уточняется.
При этом ранее стало известно, что как минимум один человек погиб.
Ранее NEWS.ru писал, что четыре человека получили травмы в Новосибирской области при двух случаях взрыва бытового газа в городах Куйбышев и Барабинск.
Так, в Куйбышеве из-за нарушения правил эксплуатации газового оборудования во время приготовления пищи пострадала женщина 1937 года рождения. Инцидент произошёл в квартире двухэтажного 16-квартирного дома. В то же время в городе Барабинске ЧП случилось в частном доме. Травмы получили двое взрослых и 15-летний подросток.
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