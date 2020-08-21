В Ярославле из дома, где взорвался газ, идёт эвакуация

https://static.news.ru/photo/07c6bcc4-e3d6-11ea-a624-fa163e074e61_660.jpg Фото: ПОДСЛУШАНО в ЯРОСЛАВЛЕ!/vk.com

МЧС России сообщило о том, что в Ярославле идёт эвакуация из дома, где произошёл взрыв газа.

Инцидент произошёл 21 августа. Отмечается, что в жилом десятиэтажном многоквартирном доме произошло обрушение с пятого по третий этаж. Сейчас идёт эвакуация жильцов.

В Telegram-канале ведомства сообщили, что информация по пострадавшим уточняется.

При этом ранее стало известно, что как минимум один человек погиб.

Ранее NEWS.ru писал, что четыре человека получили травмы в Новосибирской области при двух случаях взрыва бытового газа в городах Куйбышев и Барабинск.

Так, в Куйбышеве из-за нарушения правил эксплуатации газового оборудования во время приготовления пищи пострадала женщина 1937 года рождения. Инцидент произошёл в квартире двухэтажного 16-квартирного дома. В то же время в городе Барабинске ЧП случилось в частном доме. Травмы получили двое взрослых и 15-летний подросток.