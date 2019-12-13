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Самолёт Boeing 777-300 авиакомпании All Nippon Airways вернулся в аэропорт Титосе сразу после вылета в Токио. Причиной стала белая пыль, буквально окутавшая салон лайнера.

Изначально пилот сообщил диспетчерам о дыме в салоне самолёта. После посадки выяснилось, что это была вылетевшая из системы кондиционирования пыль, уточняет news24.jp.

На борту воздушного судна находился 351 пассажир, никто из них не пострадал. Авиакомпания пересадила клиентов на другие рейсы в столицу Японии.

Ранее NEWS.ru писал, что самолёт Boeing 737 авиакомпании «Россия», выполнявший рейс из Москвы в Прагу, экстренно вернулся в российскую столицу. Причиной стал пожар в багажном отсеке лайнера.