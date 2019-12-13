Самолёт Boeing 777-300 авиакомпании All Nippon Airways вернулся в аэропорт Титосе сразу после вылета в Токио. Причиной стала белая пыль, буквально окутавшая салон лайнера.
Изначально пилот сообщил диспетчерам о дыме в салоне самолёта. После посадки выяснилось, что это была вылетевшая из системы кондиционирования пыль,
例のJA754Aがいる— takepon (@takepon14121073)
pic.twitter.com/iP8bjj60DE December 13, 2019
На борту воздушного судна находился 351 пассажир, никто из них не пострадал. Авиакомпания пересадила клиентов на другие рейсы в столицу Японии.
Ранее NEWS.ru писал, что самолёт Boeing 737 авиакомпании «Россия», выполнявший рейс из Москвы в Прагу, экстренно вернулся в российскую столицу. Причиной стал пожар в багажном отсеке лайнера.
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