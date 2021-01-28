В Японии самолёт при посадке выкатился за взлётно-посадочную полосу

https://static.news.ru/photo/95b578a6-61f6-11eb-abf0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Yoshio Tsunoda/AFLO/Global Look Press

Пассажирский самолёт авиакомпании JAL (Japan Airlines) во время посадки выехал за пределы взлётно-посадочной полосы.

Воздушное судно следовало из аэропорта Сэндай на северо-востоке Японии в аэропорт Син-Титосэ на острове Хоккайдо. На борту находились члены экипажа и 32 пассажира. Никто из них не пострадал.

В настоящее время самолёт отбуксировали с зоны безопасности ВПП. Инцидент произошёл из-за сильного снегопада, который серьёзно ухудшил видимость, передаёт Kyodo.

Как писал NEWS.ru, ранее легкомоторный самолёт с футболистами клуба «Палмас Футбол и Регатас» и президентом ФК разбился в Бразилии. Шесть человек погибли. Четверо футболистов вместе с президентом клуба направлялись в Гоянию на игру с местной командой «Вила Нова».

Также три человека стали жертвами авиакатастрофы, произошедшей 20 января в американском городе Мендон. По свидетельствам очевидцев, вертолёт разбился у дороги в районе сырной фабрики около 18:30 по местному времени.