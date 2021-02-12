В Японии произошло повторное землетрясение

https://static.news.ru/photo/642d231c-6ea1-11eb-a6ef-96000091f725_660.jpg Фото: Xinhua/Du Xiaoyi/Global Look Press

Новый сильный подземный толчок зафиксирован в районе японской префектуры Фукусима, где накануне произошло сильное землетрясение. Магнитуда так называемого афтершока, по данным национального метеорологического управления, составила 5,2 балла, а очаг залегал на глубине 50 километров.

Колебания также ощущали жители префектуры Мияги.

Информации о пострадавших или разрушениях пока не поступало. Предупреждение об угрозе цунами, объявленное сразу же после этого, было отменено через несколько минут, передаёт ТАСС.

Основной удар стихии пришёлся на 13 февраля. Землетрясение произошло в Тихом океане к северо-востоку от Фукусимы, его магнитуда была объявлена как 7,1 и позднее повышена до показателя 7,3 балла. Подземные толчки ощущались в десяти регионах северной, северо-восточной и центральной части Японии.

В метеорологическом управлении предупредили, что более слабые афтершоки вероятны ещё в течение недели, их уже зафиксировано более 20.

При этом основные подземные толчки, как считают японские сейсмологи, также было «отложенным» афтершоком землетрясения, состоявшегося 11 марта 2011 года.

По последним данным, пострадали не менее 130 человек. Большинство — в северо-восточных префектурах Фукусима и Мияги. По данным японского правительства, сведений о погибших нет.

Ранее NEWS.ru писал, что атомная электростанция «Фукусима-1» после землетрясения работает без сбоев.