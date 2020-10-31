В Японии медведь вновь напал на человека

https://static.news.ru/photo/36a7b11c-1b7e-11eb-a9dd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

В Японии произошло очередное нападение медведя на человека. В этот раз пострадала пожилая женщина. Инцидент произошёл в населённом пункте Ина префектуры Нагано в 16:15 (10:15 мск).

У 79-летней пострадавшей диагностирован открытый перелом лицевых костей, сообщает РИА Новости.

Случаи нападения хищников на людей фиксируются в Японии почти каждый день. На прошлой неделе пострадали не менее семи человек.

Как писал NEWS.ru, 24 октября в префектуре Киото медведь накинулся на мужчину, который собирал каштаны возле своего дома. Японец не растерялся и отогнал зверя палкой, поэтому получил лишь лёгкие ранения.

17 октября в китайском Шанхае стая медведей растерзала сотрудника зоопарка. Инцидент произошёл на глазах туристов, которые на автобусе курсировали по Shanghai Wildlife Park — зоне, где животные проживают в максимально естественных условиях.

Ранее медведь напал на смотрителя московского цирка. Трагический инцидент произошёл, когда мужчина зашёл в клетку с хищником без дрессировщика. Пострадавший умер в больнице.