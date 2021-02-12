В Японии число пострадавших в результате землетрясения увеличилось до 150

https://static.news.ru/photo/26a3355e-6eab-11eb-bc0b-96000091f725_660.jpg Фото: EPA/KIMIMASA MAYAMA/ТАСС

В Японии число пострадавших в результате сильного землетрясения достигло 150 человек.

Большинство раненых являются жителями префектур Фукусима и Мияги. Там подземные толчки ощущались сильнее всего. В основном речь идёт об ушибах от падений, передаёт агентство Kyodo. Национальное метеорологическое управление Японии предупредило, что в течение недели могут происходить афтершоки.

13 января мощное землетрясение произошло в Японии. Его магнитуда, по данным национального метеорологического управления страны, составила 7,1. Сильные толчки ощущались в столице страны Токио. Эпицентр находился на северо-востоке Японии в районе префектуры Фукусима.

Практически сразу же была объявлена угроза цунами. Вероятность выхода на сушу огромной волны всегда высока после подобных катаклизмов в странах, территории которых расположены на берегу океана. Подземные толчки ощущались в десяти регионах северной, северо-восточной и центральной части Японии. В метеорологическом управлении предупредили, что более слабые афтершоки вероятны ещё в течение недели, их уже зафиксировано более 20. При этом основные подземные толчки, как считают японские сейсмологи, также было «отложенным» афтершоком землетрясения, состоявшегося 11 марта 2011 года, писал NEWS.ru.