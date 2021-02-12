В Японии минимум 30 человек пострадали в результате сильного землетрясения

https://static.news.ru/photo/58cbabca-6e23-11eb-bb13-96000091f725_660.jpg Архивное фото Фото: Marwan Tahtah/Keystone Press Agency

В Японии как минимум 30 человек пострадали в результате произошедшего 13 февраля землетрясения магнитудой 7,3.

Власти страны в данное время уточняют информацию о количестве пострадавших и разрушениях. По данным японского агентства Kyodo, в префектурах Мияги и Фукусима произошло несколько пожаров.

Общественное телевидение Японии показало последствия разгула стихии. На кадрах видно, что в городе Иваки подземными толчками разбило витрины в одном из торговых центров. Также можно заметить, что во многих магазинах с полок упали товары.

Ранее стало известно, что при сильном землетрясении в Японии специалисты не выявили нештатных ситуаций в работе атомной электростанции «Фукусима-1», сообщили в компании-операторе АЭС Tokyo Electric Power. Во время ЧП возле станции не было зафиксировано изменений радиационного фона. Сейчас эксперты продолжают отслеживать ситуацию.

13 января мощное землетрясение произошло в Японии. Его магнитуда, по данным национального метеорологического управления страны, составила 7,1. Сильные толчки ощущались в столице страны Токио. Информации о пострадавших и разрушениях пока нет. Эпицентр находился на северо-востоке Японии в районе префектуры Фукусима.

Практически сразу же была объявлена угроза цунами. Вероятность выхода на сушу огромной волны всегда высока после подобных катаклизмов в странах, территории которых расположены на берегу океана, писал NEWS.ru.