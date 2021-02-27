В ЯНАО прорвало трубопровод на нефтяном месторождении

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На Спорышевском нефтяном месторождении в ЯНАО произошёл разлив нефти. Площадь загрязнения составила 500 кв. метров.

По предварительным данным, в водоёмы опасные вещества не попали. В настоящее время из-за аварии транспортировка нефти ведётся по резервной ветке, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

Обстоятельства происшествия выясняются. На месте ЧП работают экстренные службы региона.

23 февраля сообщалось о взрыве на участке федерального магистрального трубопровода «Союз» под Оренбургом. Инцидент произошёл в нескольких километрах от села Мухраново Илекского района на ответвлении от газопровода Оренбург — Новопсков. После взрыва возникло возгорание. Никто не пострадал. По данным Министерства энергетики Росси, из-за взрыва была приостановлена прокачка газа в Казахстан, писал NEWS.ru.