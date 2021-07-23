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В Ялте вандал раскрасил химеру в Ливадийском дворце

12:07, 23 июля 2021
Фото: livadiapalace/vk.com
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В Ялте сотрудники Росгвардии задержали мужчину, испортившего каменную химеру в Ливадийском дворце, сообщает «МК в Крыму».

Вандалом оказался 33-летний местный житель. Будучи пьяным, он решил раскрасить с помощью аэрозольного баллончика скульптуру на балюстраде внешней лестницы архитектурного сооружения.

В настоящее время нарушитель передан сотрудникам территориального отдела МВД для дальнейшего разбирательства. Мужчину могут привлечь к уголовной ответственности по статье 214 УК РФ за вандализм.

Ранее сообщалось, что в Копенгагене памятник украинскому поэту Тарасу Шевченко раскрасили в цвета российского флага. Инцидент произошёл в ночь перед игрой сборных России и Дании на чемпионате Европы по футболу. Монумент быстро привели в порядок. В украинском посольстве назвали этот поступок актом вандализма и провокацией в отношении Украины.

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