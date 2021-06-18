В Ялте потоки воды сносят машины: последствия ночного ливня

Силовики в масках и с оружием в руках бегут по улице российского города, чтобы обезвредить стрелка, устроившего бойню в школе. События первого рабочего дня в мае омрачило страшное известие. Дети в обычной мирной школе попали под удар непонятно чем руководствующегося вооружённого человека.

В настоящий момент казанский стрелок находится в руках силовиков. Ведутся следственные мероприятия. Подробности читайте на сайте NEWS.ru.