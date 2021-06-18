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Ситуация в Крыму после сильных ливней
Происшествия

В Ялте потоки воды сносят машины: последствия ночного ливня

15:59, 18 июня 2021
Фото: facebook.com/pavlenkojp
NEWS.ru

Власти Ялты перекрыли въезд в город из-за подтопления, вызванного ночным ливнем. Объявлен режим ЧС, проходит эвакуация жителей. В городе с полуночи до 06:00 утра выпала месячная норма осадков — 42 мм. В городе организованы три пункта обогрева, куда эвакуируют жителей подтопленных районов. Им оказывают первую помощь и расселяют по гостиницам и пансионатам. Глава администрации Ялты попросила работодателей отправить людей по домам, а самих горожан — не выходить на улицы. Фото последствий — в галерее NEWS.ru.

Ситуация в Крыму после сильных ливней

facebook.com/pavlenkojp

Ситуация в Крыму после сильных ливней

facebook.com/pavlenkojp

Ситуация в Крыму после сильных ливней

facebook.com/pavlenkojp

Ситуация в Крыму после сильных ливней

facebook.com/pavlenkojp

Ситуация в Крыму после сильных ливней

facebook.com/pavlenkojp

Ситуация в Крыму после сильных ливней

facebook.com/pavlenkojp

Ситуация в Крыму после сильных ливней

facebook.com/pavlenkojp

Ситуация в Крыму после сильных ливней

rk.gov.ru

Ситуация в Крыму после сильных ливней

Сергей Мальгавко/ТАСС

Ситуация в Крыму после сильных ливней

Сергей Мальгавко/ТАСС

Ситуация в Крыму после сильных ливней

Пресс-служба администрации Ялты/ТАСС

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