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В Якутии женщина выжила после падения с восьмого этажа

11:06, 06 февраля 2022
В Якутии женщина выжила после падения с восьмого этажа Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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В Якутии 30-летняя женщина осталась жива после падения с восьмого этажа. Она вернулась в квартиру и сама вызвала скорую помощь, сообщает Telegram-канал Mash.

Инцидент произошёл на улице Бестужева-Марлинского. Женщина выпала из окна квартиры в доме № 18.

При падении она зацепилась за провода, а затем приземлилась в сугроб, ударившись при этом головой о металлическую ограду. Некоторое время спустя женщина самостоятельно поднялась и направилась к подъезду. Она вернулась в квартиру и вызвала скорую.

В настоящее время пострадавшая находится в реанимации. У неё диагностировано повреждение тазовых костей.

Ранее сообщалось, что в Перми годовалый ребёнок выжил после падения из окна на девятом этаже. По словам очевидцев, его приземление смягчил сугроб. Мать мальчика в это время находилась в квартире и была занята домашними делами.

В Москве 14-летняя школьница упала с 22-го этажа. Девочка выжила и находится в больнице.

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