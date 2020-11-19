В Якутии три человека погибли после распития антисептика

Три жителя Таттинского района Якутии скончались после того, как выпили антисептическое средство, сообщили в региональной прокуратуре.
Согласно данным Минздрава республики, ещё шесть человек доставили в больницу в тяжёлом и крайне-тяжёлом состоянии.
Но в динамике состояние может поменяться в любой момент. Все они взрослые, — отметили в ведомстве.
Для эвакуации отравившихся вылетел санитарный рейс из Якутска,
Ранее NEWS.ru писал, что три человека скончались и несколько пострадали в американском штате Нью-Мексико, выпив спиртосодержащее антисептическое средство для дезинфекции рук. Пили санитайзер семь человек. Четверо из них остались в живых, но один ослеп.