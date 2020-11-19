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В Якутии три человека погибли после распития антисептика

08:14, 20 ноября 2020 17
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Три жителя Таттинского района Якутии скончались после того, как выпили антисептическое средство, сообщили в региональной прокуратуре.

Согласно данным Минздрава республики, ещё шесть человек доставили в больницу в тяжёлом и крайне-тяжёлом состоянии.

Но в динамике состояние может поменяться в любой момент. Все они взрослые, — отметили в ведомстве.

Для эвакуации отравившихся вылетел санитарный рейс из Якутска, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что три человека скончались и несколько пострадали в американском штате Нью-Мексико, выпив спиртосодержащее антисептическое средство для дезинфекции рук. Пили санитайзер семь человек. Четверо из них остались в живых, но один ослеп.

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