В Якутии три человека погибли после распития антисептика

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пропавший 28 сентября семилетний мальчик был похищен 26-летним жителем соседней деревни во Владимирской области. Ребёнок живет в селе Горки Камешковского района, в тот день он возвращался домой из школы.

Первоклассник вышел на остановке из школьного автобуса и не дошёл до дома всего 200 метров: неизвестный схватил ребёнка, затолкал его в машину и увёз в неизвестном направлении. Мальчика искали два...