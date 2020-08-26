В Якутии пожилой мужчина умер на пороге больницы

https://static.news.ru/photo/15ccf74e-e7ae-11ea-953a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Якутии пожилой мужчина скончался возле Алданской центральной районной больницы после того, как медики отказались его госпитализировать.

Как уточняет местный Минздрав, скорая помощь приехала за пьяным мужчиной и доставила его в стационар. Врачи провели диагностику, в том числе компьютерную томографию, однако не выявили никаких патологий. По итогам осмотра пациенту поставили диагноз «острый бронхит и алкогольное опьянение».

Несмотря на то что мужчину отправили домой, он не стал покидать территорию медицинского учреждения. Вскоре к нему подошли приятели и угостили спиртным. На попытку транспортировать его до места жительства мужчина отреагировал агрессивно.

После этого он продолжал заходить и выходить из территории больницы. После в 7 часов утра фельдшер скорой помощи обнаружила его мёртвым, — следует из отчёта министерства, передаёт РИА Новости.

По факту инцидента организована служебная проверка. Также дополнительную проверку проведёт прокуратура региона.

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