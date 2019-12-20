https://static.news.ru/photo/2e6b9cd0-23c1-11ea-a026-fa163e074e61_660.jpg Айсен Николаев Фото: kremlin.ru

Глава Якутии Айсен Николаев прокомментировал конфликт между депутатом госсобрания республики Виктором Лебедевым и его подчинённым Владимиром Стрижаком, который якобы закончился избиением последнего. Он призвал не делать преждевременных выводов и дождаться итогов официальной проверки.

Мы никоим образом не должны торопиться. Инцидентом сейчас занимаются правоохранительные органы, ведётся доследственная проверка: была там драка или не было, были побои и переломы или их не было, — цитирует его РИА Новости.

СМИ сообщили, что между директором предприятия «Саханефтегазсбыт» Виктором Лебедевым, который к тому же является чемпионом России по вольной борьбе, и его подчинённым произошла драка. В ходе конфликта титулованный спортсмен нанёс Стрижаку телесные повреждения, в частности, сломал ему нос.

Ранее NEWS.ru писал, что сотрудники полиции сахалинского города Анивы избили 38-летнего военнослужащего из-за его фамилии. Мужчина получил сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму.