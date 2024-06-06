В Wildberries высказались о гибели рабочего на подмосковном складе WIldberries: погибший на складе в Коледино мог не соблюсти технику безопасности

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Погибший на подмосковном складе в Коледино рабочий, предположительно, не соблюдал технику безопасности, что привело к летальному исходу, рассказали NEWS.ru в пресс-службе Wildberries. В компании добавили, что подрядная организация укрепляла кровлю объекта.

Подрядная организация по договору оказания услуг проводила работы по укреплению кровли складского комплекса. Один из исполнителей подрядчика при выполнении работ, предположительно, не соблюдал технику безопасности, что привело к летальному исходу. По ситуации была создана комиссия, обстоятельства случившегося выясняются. Мы выражаем глубокие соболезнования семье погибшего, — заявили в Wildberries.

Ранее в Сети появились сообщения о гибели рабочего на складе Wildberries в подмосковном Коледино. По информации Telegram-канала SHOT, 29-летний сотрудник компании-подрядчика ремонтировал кровлю здания без страховки, в какой-то момент мужчина сорвался и упал, скончавшись на месте до приезда скорой помощи.

В конце мая в Уфе вынесли приговор сотруднице российского маркетплейса Wildberries, которую обвиняли в краже товаров на сумму 2,4 миллиона рублей при помощи чужих учетных записей. Отмечалось, что женщина получила четыре года лишения свободы условно с испытательным сроком.