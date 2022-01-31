В Выборге задержали подозреваемого в убийстве военнослужащего

В Выборге Ленинградской области задержан подозреваемый в убийстве военнослужащего, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах. В ночь на 30 января в клуб на проспекте Ленина вошёл мужчина и сообщил, что его ранили ножом. Сотрудники вызвали скорую, но пострадавший скончался до её приезда.

Подозреваемый в убийстве военнослужащего у ночного клуба задержан в Выборге, — сказал собеседник агентства.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

По данным Telegram-канала «Mash на Мойке», пограничник у входа в ночной клуб пытался утихомирить буйных посетителей. В итоге 37-летний мужчина получил удар ножом. Отмечается, что нападавший уже был судим за кражу.

Ранее в Подмосковье в деревне Троице-Сельцо контрактник застрелил солдата-срочника. Инцидент произошёл в воинской части ПВО. Впоследствии стало известно, что застреленный в подмосковной воинской части солдат-срочник Владислав Волков был ефрейтором и в день, когда его застрелил прапорщик Магомед Олигов, вместе с ним должен был поехать за секретной документацией. По словам стрелявшего, причиной произошедшего стал несчастный случай. Желая поторопить ефрейтора, прапорщик направил на молодого человека пистолет и передёрнул затвор, однако оружие не было на предохранителе.