Одна из старейших жительниц Подмосковья умерла в возрасте 106 лет

https://static.news.ru/photo/2dec03a4-4da9-11eb-a389-fa163e074e61_660.jpg Нина Павловна Прокофьева на своем 100-летнем юбилее. Фото: sergiev-reg.ru

В городе Пересвет Сергиево-Посадского городского округа на 107-м году жизни скончалась одна из старейших жительниц Подмосковья Нина Павловна Прокофьева. Женщине 9 декабря исполнилось 106 лет.

Всю жизнь Прокофьева проработала бухгалтером в НИЦ ракетно-космической промышленности. У неё есть внуки, правнуки и один праправнук, сообщает MK.RU.

Как писал ранее NEWS.ru, жительница Японии Канэ Танака, которая является старейшей женщиной в мире, отметила свой 118-й день рождения. В связи с пандемией коронавируса японка почти не видится с родными и близкими, поэтому с праздником её лично поздравили сотрудники дома престарелых, где сейчас живёт долгожительница.

По словам внука женщины, 60-летнего Эидзи Танаки, у неё нет проблем со здоровьем и она наслаждается жизнью. Сама долгожительница рассказывала, что очень любит газированные напитки и шоколад. Она планирует дожить до 120 лет.

Всего в Японии проживают более 80 тысяч человек, возраст которых превышает 100 лет. В основном это женщины (88%).