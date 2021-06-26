В ворота посольства РФ в Минске въехал автомобиль

Фото: Управления ГАИ Белоруссии

В Санкт-Петербурге в акватории Финского залива произошло столкновение пассажирского теплохода «Метеор-171» с гидроциклом. Начата проверка. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Инцидент произошёл в субботу, 26 июня, около 19 часов. Известно, что на борту теплохода находились семь человек. По имеющимся данным, в результате поисшествия никто не пострадал. Гидроцикл получил повреждения, он...