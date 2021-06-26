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В ворота посольства РФ в Минске въехал автомобиль

21:45, 26 июня 2021
Фото: Управления ГАИ Белоруссии

В ворота посольства России в Минске въехал легковой автомобиль. Водитель попытался скрыться, однако его удалось задержать. Об этом говорится в Telegram-канале Управления ГАИ Белоруссии.

В ворота посольства РФ в Минске въехал автомобиль «Форд». Водитель пытался скрыться, но был задержан, — говорится в сообщении.

Другие подробности не сообщаются.

Ранее сообщалось, что водитель каршеринга протаранил две остановки в Петербурге. По имеющимся данным, автомобилист находился в состоянии алкогольного опьянения.

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