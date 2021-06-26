В ворота посольства России в Минске въехал легковой автомобиль. Водитель попытался скрыться, однако его удалось задержать. Об этом говорится в Telegram-канале Управления ГАИ Белоруссии.
В ворота посольства РФ в Минске въехал автомобиль «Форд». Водитель пытался скрыться, но был задержан, —
говоритсяв сообщении.
Другие подробности не сообщаются.
Ранее сообщалось, что водитель каршеринга протаранил две остановки в Петербурге. По имеющимся данным, автомобилист находился в состоянии алкогольного опьянения.