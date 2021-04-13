В Воронежской области на площади 100 га горит Новохоперский заповедник

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В Саратовской области потерпел крушение лёгкий самолёт. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Инцидент произошёл в Марксовском районе. На место выехали экстренные службы. Местные жители сообщили о том, что, предварительно, легкомоторный самолёт упал в Марксовском районе, на место выехали экстренные службы, правоохранители, —...