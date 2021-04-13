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В Воронежской области на площади 100 га горит Новохоперский заповедник

20:21, 13 апреля 2021
Фото: 36.mchs.gov.ru

Площадь пожара в Новохоперском заповеднике в Воронежской области составила от 80 до 100 га.

К ликвидации привлечены восемь отделений и четыре были на подъезде, сейчас они подошли, — рассказал журналистам ТАСС представитель Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) Новохоперского района.

Он подчеркнул, что местами низовой пожар переходит в верховой.

Новохоперский государственным природный заповедник является природоохранным, и научно-исследовательским учреждением государственного значения. Более 80% площади территории заповедника занимают леса.

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