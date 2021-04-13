В Воронежской области на площади 100 га горит Новохоперский заповедник

Площадь пожара в Новохоперском заповеднике в Воронежской области составила от 80 до 100 га.
К ликвидации привлечены восемь отделений и четыре были на подъезде, сейчас они подошли, —
рассказалжурналистам ТАСС представитель Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) Новохоперского района.
Он подчеркнул, что местами низовой пожар переходит в верховой.
Новохоперский государственным природный заповедник является природоохранным, и научно-исследовательским учреждением государственного значения. Более 80% площади территории заповедника занимают леса.