В Воронеже мужчина избил подростка за сломанную игрушку

https://static.news.ru/photo/aa19f85e-0255-11eb-84a7-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Житель Воронежа избил 12-летнего подростка за то, что тот сломал игрушку его детей. Сейчас мужчину ищут следователи.

По данным Telegram-канала издания «Подъём», школьники катались на самокатах жилого дома. Один из подростков случайно наехал на валявшуюся на земле игрушку и сбежал.

Спустя неделю этого школьника нашёл отец ребёнка, которому принадлежала сломанная игрушка. Мужчина догнал 12-летнего подростка в подъезде, повалил на пол и начал бить ногами. Нападавшего оттащили жители дома.

Мама пострадавшего мальчика написала заявление в полицию. Сейчас поиском нападавшего занимаются следователи.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в Махачкале шестеро школьников, учащиеся 6-го класса, избили одноклассника-инвалида. По данному факту полицейские проводят проверку.