В Воронеже мужчина избил подростка за сломанную игрушку

Житель Воронежа избил 12-летнего подростка за то, что тот сломал игрушку его детей. Сейчас мужчину ищут следователи.
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Спустя неделю этого школьника нашёл отец ребёнка, которому принадлежала сломанная игрушка. Мужчина догнал 12-летнего подростка в подъезде, повалил на пол и начал бить ногами. Нападавшего оттащили жители дома.
Мама пострадавшего мальчика написала заявление в полицию. Сейчас поиском нападавшего занимаются следователи.
Ранее NEWS.ru писал о том, что в Махачкале шестеро школьников, учащиеся 6-го класса, избили одноклассника-инвалида. По данному факту полицейские проводят проверку.
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