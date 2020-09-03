В Вологодской области девочка погибла, защищая мать от отчима

В Вологодской области мужчину подозревают в убийстве супруги и её дочери, которая пыталась защитить свою мать.
По данным Следственного комитета РФ, 3 сентября в сгоревшем доме в деревне Ушаково были найдены тела 31-летней женщины и пятилетней девочки. На них были обнаружены колото-резаные раны головы и тела. Подозреваемым в убийстве стал 25-летний муж погибшей женщины. Заведено уголовное дело об убийстве двух человек, в том числе малолетнего.
По версии следователей, в ночь на 3 сентября между супругами произошёл конфликт. Во время него мужчина начал наносить жене удары ножом.
Девочка попыталась защитить мать, в связи с чем подозреваемый также набросился на нее с ножом, — сообщили в СК.
По данным следствия, после содеянного мужчина попытался скрыть следы преступления и сжёг дом,
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