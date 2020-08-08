В Волгоградской области загорелся завод

Завод Isopan загорелся в городе Волжском Волгоградской области. По словам свидетелей произошедшего, перед возгоранием они услышали несколько мощных хлопков.
В Сети появилось видео произошедшего.
Загоревшееся предприятие занимается производством строительных материалов, в частности сэндвич-панелей. На месте происшествия работают экстренные службы,
Ранее NEWS.ru писал о том, что пожарным удалось справиться с огнём в десятке одновременно охваченных пламенем частных домов в Железнодорожном районе Самары. До этого спасатели сообщали, что пожар произошёл в Самаре на улице Железноводская. Сначала его площадь составляла 250 кв. м, но потом увеличилась до 1,3 тысячи квадратных метров, а огонь распространился уже на 10 жилых зданий.
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