Мать с ребёнком погибли в ДТП в Волгоградской области

https://static.news.ru/photo/65cb495c-479f-11eb-90d9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мать с двухлетней дочкой стали жертвами ДТП в Быковском районе Волгоградской области. Ещё два человека пострадали.

Как сообщила пресс-служба регионального управления МВД, инцидент произошёл 26 декабря на дороге возле посёлка Катричев Быковского района. Водитель не справился с управлением, и машина опрокинулась.

В результате ДТП он пострадал сам, пострадала девочка 2009 года рождения. Его гражданская жена 1983 года рождения погибла, и погиб их ребёнок 2018 года рождения, — цитирует РИА Новости сообщение полиции.

Ранее в Кабардино-Балкарии один человек погиб в ДТП. Авария произошла на участке дороги Аргудань — Александровская, где легковой автомобиль Volkswagen столкнулся с пассажирской «Газелью». Водитель иномарки погиб на месте, пять пассажиров микроавтобуса с различными травмами были доставлены в больницы.

Как писал NEWS.ru, легковой автомобиль и автобус ПАЗ столкнулись на Терешковском мосту в Кемерово. Два человека погибли, один получил травмы.