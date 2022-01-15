В Волгограде задержали причастного к хищению денег у 11 пенсионеров

Полиция Волгограда задержала 23-летнего молодого человека по подозрению в серии телефонных мошенничеств. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, злоумышленник причастен к хищению денег у 11 пенсионеров. Ущерб от его действий составил более двух миллионов рублей, передаёт YouTube-канал «МВД Медиа».

По данным следствия, злоумышленник вместе с приятелями приехал в Волгоград на заработки. Вначале он собирался работать курьером в одном из интернет-магазинов, однако затем его привлекло объявление о лёгком заработке из спам-рассылки. Ему предложили забирать у таксистов посылки с наличными деньгами, класть их на свой счёт, после чего вычитывать своё вознаграждение, а остальное отправлять анонимному работодателю.

Как выяснилось, мошенники звонили пенсионерам от имени полицейских или адвокатов их родственников и убеждали их выплачивать деньги, чтобы спасти от тюрьмы виновного в ДТП близкого человека. Деньги было необходимо завернуть в пакет с вещами и передать таксисту, который прибывал к дому для курьерской доставки.

Подозреваемый был задержан полицейскими и сотрудниками Росгвардии в арендованной квартире в Центральном районе Волгограда. В ходе обыска у него изъято восемь мобильных телефонов, компьютерная техника и носители информации, банковские и сим-карты, денежные средства и другие предметы, имеющие доказательственное значение, — рассказала Волк.

В отношении задержанного следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере». Ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Ранее сообщалось, что телефонные мошенники обратили внимание на людей предпенсионного возраста. Накануне Нового года они начали активно звонить таким гражданам, обещая провести выплаты за накопленный трудовой стаж.