В Волгограде в результате взрыва на заводе погиб рабочий

На нефтезаводе в Волгограде произошёл взрыв, в результате погиб один человек, сообщил заместитель руководителя следственного отдела по Тракторозаводскому району Волгограда СУ СКР по Волгоградской области Василий Соловьёв. По его словам, которые приводит ТАСС, мощность взрыва была такой, что взрывная волна распространилась радиусом в девять метров. ЧП произошло в ночь на 27 марта на предприятии ООО «Русхимпром», которое расположено на территории Тракторозаводского района.

В комнате с оборудованием ночью произошёл взрыв. Мы замерили, волна получилась 9 метров — достаточно серьёзная. Про личность мужчины — 35-40 лет, он сгорел полностью, не опознаваем. Это сотрудник организации, — сказал Соловьёв.

Сейчас следователи опрашивают руководство и сотрудников предприятия, изучают записи с камер видеонаблюдения, решается вопрос о возбуждении дела по части 2 статьи 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов»).

По данным регионального МЧС, в помещении насосной установки произошла разгерметизация вакуумного насоса, из-за чего масло разлилось и произошло возгорание на площади 300 квадратных метров.