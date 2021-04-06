В Волгограде 13-летний подросток умер в ванне

https://static.news.ru/photo/89cea0d2-96f1-11eb-8732-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Следователи в Волгоградской области начали проверку по факту смерти 13-летнего школьника. Его тело было обнаружено родителями в ванной.

Инцидент произошёл 6 апреля в одной из квартир дома по улице Урюпинской. По предварительным данным, юноша решил принять ванну, а некоторое время спустя мать нашла его в бессознательном состоянии. По словам женщины, она никуда из квартиры не отлучалась, занимаясь домашними делами.

Следователи сейчас устанавливают причину смерти подростка и все обстоятельства произошедшего. По итогам проверки будет принято процессуальное решение. Семья умершего мальчика характеризуется положительно, сообщается на сайте регионального управления СК.

Ранее NEWS.ru писал, что в Волгограде 14-летний подросток скончался, отравившись бытовым газом. Мальчик и его мать жили на цокольном этаже частного дома, где арендовали комнату. Там же находились кухня и система газового обогрева. Тело подростка нашёл хозяин дома. Мать мальчика незадолго до происшествия была госпитализирована с вирусной инфекцией.