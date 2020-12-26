В Волгограде произошёл пожар на вещевом рынке

https://static.news.ru/photo/91065822-481d-11eb-af1e-fa163e074e61_660.jpg Фото: 34.mchs.gov.ru

На территории Волгограда в ночь на воскресенье, 27 декабря, на вещевом рынке произошёл пожар. Сотрудникам МЧС удалось ликвидировать возгорание за пять часов. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

Уточняется, что пожар произошёл на территории Краснооктябрьского района Волгограда, на рынке по улице Титова. Пожарники справились с огнём за пять часов. В работах приняли участие 54 человека и 18 единиц спецтехники.

По факту произошедшего мэрия и прокуратура Краснооктябрьского района создали совместный оперативный штаб. Его члены уже начали совместно с бизнесменами, спасателями и владельцами торговых точек составлять список хозяйствующих субъектов, которые пострадали от огня. Эксперты оценят общий ущерб от пожара, передаёт «Вечерний Волгоград».

Как ранее писал NEWS.ru, в Нижнем Новгороде загорелся многоквартирный жилой дом, при пожаре погибла женщина.

Трагедия произошла в доме по адресу: Московский район, улица Берёзовская, дом 87. Сообщение поступило в Центр управления в кризисных ситуациях 26 декабря в 09:14. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.