В Волгограде произошёл пожар на вещевом рынке

На территории Волгограда в ночь на воскресенье, 27 декабря, на вещевом рынке произошёл пожар. Сотрудникам МЧС удалось ликвидировать возгорание за пять часов. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.
Уточняется, что пожар произошёл на территории Краснооктябрьского района Волгограда, на рынке по улице Титова. Пожарники справились с огнём за пять часов. В работах приняли участие 54 человека и 18 единиц спецтехники.
По факту произошедшего мэрия и прокуратура Краснооктябрьского района создали совместный оперативный штаб. Его члены уже начали совместно с бизнесменами, спасателями и владельцами торговых точек составлять список хозяйствующих субъектов, которые пострадали от огня. Эксперты оценят общий ущерб от пожара,
Как ранее писал NEWS.ru, в Нижнем Новгороде загорелся многоквартирный жилой дом, при пожаре погибла женщина.
Трагедия произошла в доме по адресу: Московский район, улица Берёзовская, дом 87. Сообщение поступило в Центр управления в кризисных ситуациях 26 декабря в 09:14. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.