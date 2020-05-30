В Волгограде мать оставила сына под присмотром незнакомки и не вернулась

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Правоохранительные органы Волгограда ведут розыск женщины, которая оставила ребёнка с посторонним человеком на улице и ушла.

Обратившаяся в полицию гражданка сообщила, что вечером 30 мая к ней на улице подошла неизвестная и попросила присмотреть за своим маленьким сыном, пока она сходит в магазин. Но за ребёнком женщина так и не вернулась, поэтому заявительнице пришлось взять мальчика к себе домой и позвонить в правоохранительные органы, передаёт РИА Новости.

Отмечается, что ребёнок выглядит на 4–5 лет. Он помещён в детское социальное учреждение.

Как писал NEWS.ru ранее, следователи возбудили уголовное дело по факту истязания несовершеннолетнего ребёнка в городе Дудинке Красноярского края. По версии следствия, с декабря 2019 года по 24 мая 2020 года злоумышленник регулярно избивал шестилетнего сына своей сожительницы проводом от телефона.